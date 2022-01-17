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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Анкета Порошенко исчезла из базы розыска на сайте МВД Украины

Анкета бывшего президента Украины Петра Порошенко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене, исчезла из перечня лиц, находящихся во внутригосударственном розыске МВД Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта ведомства.

Источник: AP 2021

«Данный поисковый ресурс является копией официальной базы МВД Украины и периодически обновляется», — сообщается на сайте украинского МВД.

Ранее сегодня, 17 января, анкета Петра Порошенко была в списке разыскиваемых лиц на Украине. Как ранее указали в Службе безопасности Украины, Порошенко является «лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования». Датой его «исчезновения» назвали 24 декабря 2021 года.

Напомним, сейчас Печерский районный суд Киева избирает ему меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму. По данным следствия, Петр Порошенко причастен к поставкам угля из Донбасса. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования. На рассмотрение суда бывший президент Украины прибыл сегодня из Варшавы.

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