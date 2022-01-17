В Белом доме ответили на публикацию об отказе отключить Россию от SWIFT

Вашингтон не исключает никаких мер в отношении России в случае «вторжения» страны на Украину. Так представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал ТАСС сообщение немецкой Das Handelsblatt о том, что Соединенные Штаты и Европа передумали отключать Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.
«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — добавил он.
Представитель правительства Германии, в свою очередь, сказал ТАСС, что сейчас неподходящее время «для спекуляций на тему возможных санкционных мер», так как ведутся переговоры России с Вашингтоном и его союзниками.
Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Запад отказался от идеи отключить российские банки от SWIFT, поскольку это может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной платежной инфраструктуры без доминирования западных стран.
Вместо этого, по данным издания, ЕС и США обсуждают введение целевых экономических санкций в отношении крупнейших кредитных организаций России. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ближайшее время планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудить возможные ограничения, пишет Handelsblatt.
Исключение страны из системы SWIFT ударит по экономике не только России, но и других государств, в том числе Германии, а также грозит последствиями для международной торговли, предупредил ранее будущий глава ХДС Фридрих Мерц, сравнив такие ограничения с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг».
В декабре телеканал CNN сообщал, что администрация президента Джо Байдена рассматривает несколько вариантов санкций в отношении России и российских физлиц в случае «агрессии» против Украины. Под них могут попасть «ближайшее окружение» российского лидера Владимира Путина, российские энергетические компании, банки, а также суверенный долг страны. В самом радикальном («ядерном», как его называет телеканал) варианте Россию могут отключить от SWIFT. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало, что запрет SWIFT для России «был бы самым радикальным вариантом», что «нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны преследовать способность страны конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты».
Министр финансов Антон Силуанов усомнился в возможности отключения страны от этой системы. «Что получится с европейскими потребителями углеводородов [при отключении России от SWIFT]? Как они будут с нами рассчитываться? Или они откажутся от наших экспортных товаров? Нет, конечно, не откажутся», — говорил он.