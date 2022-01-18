Бывшему президенту Украины за весь день так и не смогли избрать меру пресечения

В понедельник Петр Порошенко оказался как никогда близок к аресту. Прямо из аэропорта Жуляны, куда он прибыл из Варшавы после месяца за границей, экс-президент направился в столичный Печерский районный суд. Там ему весь день избирали меру пресечения по так называемому «угольному делу».
Заседание было назначено на 12:00 по московскому времени (11:00 в Киеве), но началось лишь через 40 минут из-за опоздания судьи Алексея Соколова. Затем, по словам Петра Порошенко, ему пытались «незаконно назначить» бесплатного адвоката, но экс-президент отказался от услуг защитника. В середине дня суд ушел на двухчасовой перерыв, который закончился в 18:20. В 19:40 судья удалился в совещательную комнату. После нескольких часов ожидания украинские СМИ стали сообщать, что Соколову стало плохо, в связи с чем была вызвана бригада медиков. В канцелярии суда, однако, эту информацию опровергли. В результате ближе к полуночи было объявлено, что решение суда огласят лишь в среду днем.
По итогам долгого дня Петр Порошенко явно выглядел довольным. «Слушайте, какие мы с вами крутые! — сказал он, стоя у входа в здание суда перед своими сторонниками. — Мы им (нынешним властям. — “Ъ”) показали, что любим Украину больше всего остального. И мы сейчас здесь боремся за Украину. И они испугались. Сегодня, 17 января, для этого некомпетентного зеленого непотребства станет началом конца их бессмысленной популистской эпохи».
У дверей суда шоу, по сути, продолжалось весь день: там митинговали тысячи сторонников экс-президента. Как обычно они пришли подготовленными: установили сцену, принесли с собой государственные и партийные флаги, а также плакаты с надписями «Я с порохом», «Порох есть — дадим огня» и «Вернем клоуна в цирк» (имелся в виду президент Украины Владимир Зеленский. — «Ъ»). Играла громкая музыка, заглушавшая речи выступающих в зале суда. Протестующие водили хороводы. Атмосфера, видимо, передалась и в зал заседаний. Буквально перед тем, как разойтись, однопартийцы и адвокаты экс-президента начали громко петь рождественские колядки, впоследствии к ним присоединился и сам Петр Порошенко.
Напомним, что Генпрокуратура ходатайствовала об аресте Петра Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (около $37 млн). Обвинение также просило суд обязать экс-президента, а ныне депутата Верховной рады сдать паспорт и носить электронный браслет.
Защита же настаивала на том, что формально политик не имеет статуса подозреваемого, поскольку соответствующая повестка не была подписана лично генпрокурором. Кроме того, адвокаты отмечали, что их клиенту не была лично вручена повестка в суд. В этой связи они просили у суда вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения, но им было отказано. Сам Петр Порошенко документ с прошением об аресте назвал «макулатурой» и «туалетной бумажкой». «Подозреваемым себя не считаю. Фальсификации материалов дела, осуществляемые прокурорами, не принимаю», — сказал он.
Петра Порошенко подозревают в госизмене по делу об организации незаконной схемы закупок угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что Порошенко, действуя в сговоре с группой лиц (в том числе с высшим руководством РФ), в 2014—2015 годах содействовал «деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”». Подозреваемым по этому делу также проходит глава политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом.
«Медведчук взял на себя функцию коммуникатора, Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости оказывал административное влияние», — раскрыла подробности дела советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
Всего экс-президенту инкриминируют нарушение трех статей УК («Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации»), за что ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Порошенко сделал все возможное, чтобы его возвращение на родину в понедельник стало громким. Накануне прилета он выступил с брифингом в Варшаве, в ходе которого несколько раз намекнул на сходство своей ситуации с возвращением в Россию ровно год назад оппозиционера Алексея Навального. Так, политик в шутливой манере обратил внимание на совпадение даты — 17 января, отметив, что специально ее не подбирал. Он также допустил, что власти могут в последний момент изменить место посадки самолета (с этим в 2021 году столкнулся и Алексей Навальный). Тем временем, в партии экс-президента «Европейская солидарность» выражали опасения, что их лидера задержат прямо в аэропорту.
Вместе с тем возвращение домой прошло почти без эксцессов. Правда, самому экс-президенту так не показалось: Порошенко заявил, что его пытались не пустить на Украину (пограничники в течение 15 минут не отдавали политику паспорт). Позже, выступая у аэропорта перед, по меньшей мере, тысячей своих сторонников, Порошенко предположил: худшего не произошло, потому что власти испугались масштаба митинга. «Сейчас я иду на суд. И там дадим им (властям Украины.— “Ъ”) бой, как Путину в 2014—2015 годах. Всех жду у суда», — сказал в конце своей речи Петр Порошенко.
Во всех своих выступлениях в понедельник экс-президент активно клеймил власть. «Пока мы строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским (бизнесменом Игорем Коломойским. — “Ъ”) вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене. Они понесут за это ответственность», — заверил он утром. Будучи в суде, Порошенко также посоветовал президенту Зеленскому «перестать принимать наркотики», а дело против себя назвал политическим заказом главы государства для устранения своего политического конкурента.
Столь резкие заявления не остались без реакции. «Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние — вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом, — говорится в заявлении правящей партии “Слуга народа”, опубликованном в Facebook ее пресс-секретарем Юлией Палийчук. — Другой подозреваемый по “угольному делу”, Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ Порошенко».
Комментируя ситуацию вокруг Петра Порошенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле за ней пристально не следят. Но, говоря не только и не столько об украинском экс-президенте, добавил: «В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем».