Боррель исключил превентивные санкции против России из-за Украины

О превентивных ограничениях против России в случае «вторжения» на Украину не идет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Никто не говорит о превентивных санкциях, превентивных санкций быть не может. Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет. <…> Если нужно будет действовать, мы должны будем действовать», — сказал Боррель.
При этом он отметил, что Евросоюз готов в случае «агрессии» против Украины принять меры.
Евросоюз согласен с тем, что архитектуру европейской безопасности нужно пересмотреть, это могло бы принести пользу всем, указал глава европейской дипломатии. «Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем», — считает он.
При этом дипломат указал, что невозможно обсуждать безопасность Европы без нее самой.
Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев.
Жозеп Боррельверховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Западные СМИ и политики неоднократно сообщали о стягивании российских войск к границе с Украиной и возможном «вторжении» в соседнюю страну.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в частности, недавно заявил со ссылкой на разведку, что Россия подыскивает предлог для «агрессии» против Украины. «Россия ведет работу, чтобы путем в том числе саботажа создать повод для вторжения, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он. Телеканал CNN сообщил, что Москва готовит «оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом». Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, «нападение» должно произойти в период с середины января по середину февраля.
Запад грозится пойти на радикальные меры, если это произойдет. Среди них отключение России от SWIFT и ограничение конвертации рубля. Газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты фактически могут запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — разработанных в США или же в которых есть детали американского производства.
На превентивных мерах настаивал, в частности, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, просивший не дожидаться, пока будет «слишком поздно». К ним же призывали и на Украине.