Росстат раскрыл зарплаты чиновников в пандемийном году

Средняя зарплата гражданских госслужащих в России в пандемийном 2020 году выросла на 9,2% и составила 65,8 тыс. руб., следует из опубликованных данных Росстата, которые проанализировал РБК (в 2019 году было 60,2 тыс. руб.). Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции (по итогам первого года пандемии составила 4,9%) и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом (51,3 тыс. руб. в 2020 году). Соответствующие данные по зарплатам госслужащих за 2021-й станут известны только в конце текущего года.
В частности, в центральных аппаратах федеральных госорганов, где трудились 39,3 тыс. гражданских служащих, зарплаты повысились в 2020 году на 4,8%, до 146,7 тыс. руб.
Оклады гражданских госслужащих были проиндексированы 1 октября 2020-го на 3%, однако в прошлом году их решили не индексировать.
С 2019 года Росстат не раскрывает среднемесячные зарплаты по отдельным федеральным органам. В состав фонда оплаты труда чиновников входят все начисленные работникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов, а также компенсации, связанные с условиями труда и режимом работы, надбавки и премии, указывает Росстат.
Речь идет о работниках, замещающих должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Таких служащих Росстат насчитал 660,5 тыс. на конец 2020 года. По сравнению с концом 2019-го численность гражданских госслужащих сократилась на 9,2%. Власти еще в 2018 году объявили, что будут реформировать систему материальной мотивации, особенно в территориальных органах соответствующих федеральных министерств и служб, но для этого придется оптимизировать госаппарат.
Снижение численности гражданских служащих связано с процессами оптимизации, которые проводили отдельные субъекты Федерации, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, но тут же добавили, что на федеральном уровне оптимизация числа госслужащих проходила в 2021-м и результаты по итогам года еще обрабатываются. Программа оптимизации госаппарата была утверждена правительством в конце 2020 года и предполагала сокращение центральных аппаратов на 5%, территориальных органов — на 10% (в целом более 32 тыс. единиц) в первом квартале 2021-го.
Реформа системы мотивации чиновников ставила целью изменить соотношение низкого гарантированного оклада и высоких негарантированных премий. Доля гарантированной части содержания госслужащего в среднем составляет 40%, а премиальной — порядка 60%, говорила в ноябре замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. В итоге премирование становилось не инструментом мотивации для улучшения работы, а способом поддержки лояльности к руководству, отмечали эксперты.
В декабре Госдума приняла изменения в закон о государственной гражданской службе, позволяющие менять нормативы оплаты труда чиновников. Эти поправки были направлены на универсализацию премий госслужащих, чтобы само премирование выступало «не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», говорилось в пояснительной записке. В текущем месяце вступил в силу указ президента, установивший повышенные базовые оклады госслужащих.
Число чиновников в России
В показатель численности гражданских госслужащих по Росстату (и, соответственно, в расчет средних зарплат) не входят, во-первых, спецслужбы (СВР, ФСБ, ФСО, Главное управление специальных программ президента); во-вторых, не включаются проходящие госслужбу «иных видов» (прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета и органов внутренних дел, таможенные работники, если все они носят специальные звания); в-третьих, за скобками остаются лица, занимающие так называемые государственные должности, например председатель правительства России, главы федеральных министерств, аудиторы Счетной палаты, председатели высших судов и т. д. Кроме того, поскольку органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, Росстат рассматривает категорию муниципальных служащих отдельно: на конец 2020 года их было еще 295,1 тыс. со средней зарплатой 48,7 тыс. руб.
Таким образом, вопрос, сколько в России чиновников, не имеет точного ответа. По альтернативной версии Минфина, на конец 2020 года в федеральных государственных органах работали почти 728 тыс. человек (центральные аппараты плюс территориальные органы) и 236,5 тыс. — в госорганах субъектов, то есть всего около 964 тыс. человек. Соответствующая цифра Росстата — 660,5 тыс. Однако данные Минфина включают не только гражданских госслужащих, но и государственные должности и должности «иного вида» госслужбы (в ФТС, Следственном комитете и т. д.). С учетом муниципальных служащих численность государственных работников, по данным Минфина, достигает 1,35 млн человек на конец 2020 года. Средние зарплаты в госорганах министерство не публикует.
У Росстата тоже есть более широкие данные — общая численность «работников государственных органов и органов местного самоуправления». По итогам 2020 года она выросла почти на 8% и достигла рекордных 2,328 млн человек (или 159 чиновников на 10 тыс. человек постоянного населения). Как заявляла в 2019-м на тот момент первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, к «чиновникам» в России принято относить всех работников государственных и муниципальных органов, или около 2,4 млн человек.
Почти 98% общего показателя Росстата приходится на региональный уровень (территориальные органы федеральных ведомств и региональные и муниципальные органы власти). В этот показатель, как следует из пояснений Росстата, входят лица, занимающие любые должности госслужбы, кроме военной (в российском законодательстве выделяется три вида госслужбы — гражданская, военная и «иных видов»). Расхождение с аналогичными данными Минфина (1,35 млн) может отчасти объясняться тем, что в последних больше изъятий, связанных с силовым статусом госорганов: в частности, не учитываются госслужащие спецслужб, МВД, Минобороны, Росгвардии, в то время как Росстат последние три ведомства в свою статистику включает. Он также учитывает персонал по охране и обслуживанию зданий в тех случаях, когда трудовой договор с такими работниками заключен непосредственно ведомством.
Число гражданских служащих, а также служащих органов местного самоуправления отличается от числа работающих в органах государственной власти, потому что далеко не все работники считаются государственными или муниципальными служащими, пояснили РБК в пресс-службе Росстата. В некоторых органах власти гражданских госслужащих может быть лишь 20−30% от всех работников, отметили там. Основное объяснение увеличения численности работников госорганов в 2020 году — техническое: включение сотрудников Федеральной противопожарной службы в состав территориальных органов МЧС (до этого не учитывались), пояснили в Росстате. По данным Минфина, в 2020-м штат МЧС увеличился с 30,9 тыс. до 102,5 тыс. человек.
Россия до 2013 года делилась с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данными о численности работников «расширенного правительства» (федеральный уровень плюс регионы) и сотрудников госпредприятий (в процентах от рабочей силы) — по состоянию на 2011 год суммарный показатель достигал 30,6%, но затем перестала предоставлять эти данные в ОЭСР.
Общий фонд оплаты труда в секторе госуправления в 2020 году рейтинговое агентство НКР оценивало (по данным ФНС об отчислениях НДФЛ) примерно в 3,6 трлн руб. По данным Казначейства, в том же году расходы федерального бюджета на выплаты персоналу государственных органов составили 795 млрд руб., на выплаты персоналу «в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны» — 1,95 трлн руб. (суммарно 2,74 трлн руб.), а расходы субъектов на выплаты персоналу в сфере государственных (муниципальных) органов — еще 599 млрд руб.
Значительные расхождения в средних зарплатах гражданских госслужащих наблюдаются на региональном уровне. Так, с одной стороны, оклады в центральных аппаратах, в основном базирующихся в Москве, в 2,7 раза выше, чем в территориальных органах тех же федеральных ведомств, или 146,7 тыс. против 53,6 тыс. руб. (на эту проблему в 2018 году указывал министр финансов Антон Силуанов). Одновременно средняя зарплата в региональных органах власти (почти 76 тыс. руб.) на 42% выше, чем в региональных подразделениях федеральных органов.
Самую высокую зарплату по итогам 2020 года зафиксировали в региональной администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, где чиновник исполнительной власти получал в среднем 233,7 тыс. руб. в месяц (причем за год она увеличилась на 22%). В первой тройке также Москва (почти 150 тыс. руб.) и Чукотка (146 тыс. руб.). Затем следуют Ненецкий автономный округ (141 тыс. руб.), Сахалинская область (140 тыс. руб.) и Камчатский край (133 тыс. руб.).
ЯНАО, Чукотка, НАО — районы Крайнего Севера, где на итоговую зарплату влияют северные надбавки в зависимости от стажа работы и районные коэффициенты, а потому серьезно отличаются от других регионов и по ежемесячным доходам чиновников, рассказал РБК доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Андрей Ларионов. «Это Крайний Север с непростыми условиями труда, разрыв в зарплатах чиновников на северных территориях с другими субъектами обусловлен этим», — отметил он.
Больше всего в 2020 году выросли зарплаты чиновников исполнительной власти в Красноярском крае — на 36%, почти до 89 тыс. руб. Самые низкие зарплаты у региональных чиновников в Северной Осетии — в среднем 33,1 тыс. руб. и Ингушетии — 33,3 тыс. руб. (РБК направил запросы в соответствующие органы власти обоих регионов).
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