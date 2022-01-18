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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Назарбаев выступил с видеообращением: я нахожусь в Казахстане на заслуженном отдыхе

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением. Это стало его первым публичным появлением с момента январских протестов в стране. Он сказал, что находится «на заслуженном отдыхе» в Нур-Султане, никуда уезжать не собирается. Назарбаев подчеркнул, что нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев обладает «всей полнотой власти», и «никакого противостояния в элите нет».

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев, видео появилось на его YouTube-канале.

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Бывший президент заявил, что Токаев «обладает всей полнотой власти», «он председатель Совета безопасности», а «в скором времени будет избран председателем партии “Nur Otan”». «Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев.

Он сказал, что за 30 лет у власти смог укрепить границы Казахстана, провести «прогрессивные реформы», добился «больших результатов в социально-экономическом развитии». Назарбаев напомнил, что действующий президент предложил новую программу реформ, и призвал ее поддержать.

Протесты, которые начались в Казахстане в начале января после повышения цен на топливо, Назарбаев назвал попыткой «разрушения целостности страны и устоев государства». Он выразил «искренние соболезнования родным и близким погибших», а пострадавшим пожелал «скорейшего выздоровления». По данным Генпрокуратуры Казахстана, в ходе протестов погибли 225 человек, а пострадали — 4,5 тысячи.

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