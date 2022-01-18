Назарбаев выступил с видеообращением: я нахожусь в Казахстане на заслуженном отдыхе

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев, видео появилось на его YouTube-канале.
Бывший президент заявил, что Токаев «обладает всей полнотой власти», «он председатель Совета безопасности», а «в скором времени будет избран председателем партии “Nur Otan”». «Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев.
Он сказал, что за 30 лет у власти смог укрепить границы Казахстана, провести «прогрессивные реформы», добился «больших результатов в социально-экономическом развитии». Назарбаев напомнил, что действующий президент предложил новую программу реформ, и призвал ее поддержать.
Протесты, которые начались в Казахстане в начале января после повышения цен на топливо, Назарбаев назвал попыткой «разрушения целостности страны и устоев государства». Он выразил «искренние соболезнования родным и близким погибших», а пострадавшим пожелал «скорейшего выздоровления». По данным Генпрокуратуры Казахстана, в ходе протестов погибли 225 человек, а пострадали — 4,5 тысячи.