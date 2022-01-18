Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов

Инициатива предполагает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, за насильственные действия в отношении любого несовершеннолетнего вне зависимости от его возраста. Сейчас максимальная мера наказания в виде пожизненного лишения свободы грозит только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении детей младше 14 лет.
Кроме того, пожизненное заключение будет назначаться для ранее не судимых педофилов за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если преступление сопряжено «с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты также обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств. Они будут учитываться в том случае, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.