Лавров и Блинкен встретятся 21 января в Женеве

Энтони Блинкен заявил, что в обсуждении вопросов европейской безопасности должны участвовать НАТО и Украина. Также госсекретарь подтвердил «незыблемую поддержку» США суверенитета Украины и ее территориальной целостности. В то же время он, как уточнили в Госдепе, заверил своего российского коллегу в готовности продолжить дипломатическое взаимодействие ради деэскалации. Также дипломаты обсудили итоги российско-американских переговоров, которые прошли в Женеве 10 января, саммита Россия—НАТО, прошедшего 12 января в Брюсселе, а также дискуссии в ОБСЕ, состоявшиеся в Вене 13 января.
В МИД РФ агентству «РИА Новости» подтвердили факт телефонного разговора Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Перед встречей с Сергеем Лавровым Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин. Глава МИД РФ, принимая во вторник в Москве нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, выразил надежду, что США и ФРГ воспользуются своим влиянием на Украину, чтобы убедить Киев начать выполнять Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.
Елена Черненко, Ксения Аскерова