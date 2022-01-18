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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров и Блинкен встретятся 21 января в Женеве

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону. По данным «Ъ», дипломаты договорились встретиться 21 января в Женеве. Главной темой телефонного разговора стала российская инициатива по гарантиям безопасности, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Источник: РИА "Новости"

Энтони Блинкен заявил, что в обсуждении вопросов европейской безопасности должны участвовать НАТО и Украина. Также госсекретарь подтвердил «незыблемую поддержку» США суверенитета Украины и ее территориальной целостности. В то же время он, как уточнили в Госдепе, заверил своего российского коллегу в готовности продолжить дипломатическое взаимодействие ради деэскалации. Также дипломаты обсудили итоги российско-американских переговоров, которые прошли в Женеве 10 января, саммита Россия—НАТО, прошедшего 12 января в Брюсселе, а также дискуссии в ОБСЕ, состоявшиеся в Вене 13 января.

В МИД РФ агентству «РИА Новости» подтвердили факт телефонного разговора Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Перед встречей с Сергеем Лавровым Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин. Глава МИД РФ, принимая во вторник в Москве нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, выразил надежду, что США и ФРГ воспользуются своим влиянием на Украину, чтобы убедить Киев начать выполнять Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.

Елена Черненко, Ксения Аскерова

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