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20:57 (мск), источник: Life.ru

В ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

В организации выразили надежду, что результатом встречи станет снижение напряжённости в регионе.

Источник: AP 2021

ООН поддерживает проведение встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве 21 января в условиях напряжённости в регионе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы всегда приветствуем подобный диалог, особенно во время высокой напряжённости в регионе, и надеемся, что результатом встречи станет снижение напряжённости», — сказал Дюжаррик.

Ранее Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча сейчас находится в стадии активной проработки.

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