Bloomberg узнал о переводе МИД Британии на кризисный режим из-за России

Власти Великобритании поручили сотрудникам МИД Соединенного Королевства быть готовыми к тому, чтобы как можно скорее перейти на кризисный режим работы на фоне растущей обеспокоенности по поводу «российской агрессии» по отношению к Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что сотрудников МИДа проинформировали об этом на текущей неделе. Запуск кризисного режима будет означать перераспределение обязанностей ведущих сотрудников ведомства. В первую очередь они будут заниматься вопросами политики в отношении России и Украины, а также выработкой ответов Великобритании на рост потенциальной напряженности, в том числе работой над «сдерживанием» и санкциями.
В поручении, которое получили сотрудники МИДа, говорится, что «это критически важная работа по формированию и обеспечению безопасности» в Европе.
Как сообщил источник Bloomberg, некоторых специалистов уже привлекли к разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств. В министерстве не ответили на запрос агентства.
Поручение перейти на кризисный режим не означает, что британские власти считают неизбежным нападение России на Украину, отмечает агентство. Скорее, это мера предосторожности, которая позволит министерству быстро отреагировать в случае необходимости.
Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Киеву легкое противотанковое вооружение для самообороны из-за «все более угрожающего поведения России»: по словам министра, есть реальные основания для беспокойства по поводу того, что Москва проявит военную агрессию. Он подчеркнул, что системы не являются стратегическим оружием и не представляют угрозу России. «Украина имеет полное право защищать свои границы, новый пакет помощи еще больше расширит ее возможности в этом», — заявил Уоллес.
Также министр пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон, чтобы обсудить ситуацию. На прошлой неделе Times сообщила, что глава МИД Британии Лиз Трасс может планировать визит в Москву, чтобы провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Западные СМИ в конце прошлого года стали писать о готовящемся вторжении России на Украину, ссылаясь на сосредоточение российских войск неподалеку от украинской границы. Затем подобные опасения начали выражать власти США, Германии, Британии и других стран, Запад пригрозил Москве жесткими санкциями в случае нападения на Украину.
В Кремле эти предположения не раз отрицали, называли их нагнетанием напряженности и подчеркивали, что у Москвы нет агрессивных планов по отношению к другим странам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не Россия, а НАТО постепенно вторгается на Украину «со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения» и в этих условиях российская сторона должна принять меры предосторожности.