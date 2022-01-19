Госдума и ГИБДД спорят о термине «опасное вождение»

Ужесточение ответственности для нарушителей ПДД обсуждалось на заседании рабочей группы Госдумы, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая (ЕР). Помимо парламентариев к работе приглашены представители МВД, Минюста, других органов власти. Рабочая группа была создана после того, как в конце 2021 года Госдума приняла поправки к УК (вступили в силу), позволяющие отправлять за решетку водителей-лихачей. Тогда спикер Вячеслав Володин поручил приступить к разработке следующей порции законодательных инициатив в сфере дорожного движения.
Перед депутатами, в частности, поставлена задача ввести санкции за так называемое опасное вождение, чему и была посвящена дискуссия.
Соответствующий термин, напомним, появился в ПДД еще в 2016 году для борьбы с любителями «играть в шашечки» на дороге, резко тормозить перед капотом другой машины, совершать другие агрессивные маневры. В 2017 году корреспондирующие поправки к КоАП прошли первое чтение и с тех пор были заморожены, так как депутаты и юристы решили, что понятие «опасное вождение» получилось чересчур сложным для водителей и инспекторов. МВД и Минюст между тем в 2021 году включили штраф в 3 тыс. руб. за опасное вождение в проект нового КоАП.
ГИБДД, уточнил в парламенте замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин, предлагает ввести также усиленные санкции (включая лишение прав) за повторное опасное вождение или опасное вождение, совершенное водителем, лишенным прав или в состоянии опьянения. Санкцию в этом случае должен назначать только суд, считает депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), причем необходимо предусмотреть усиление наказания — в зависимости от того, как часто водитель попадается на агрессивной езде.
Ирина Яровая и Владимир Кузин долго спорили по поводу необходимости пересмотра термина «опасное вождение». В ГИБДД считают, что кардинальных поправок не нужно. Каждый в итоге остался при своем мнении.
В любом случае нарушение будет выявлять инспектор «в ходе надзора за движением», заметил Владимир Кузин, с помощью камер это делать не получится.
Современные комплексы способны фиксировать на видео это нарушение, возразил замначальника дептранса Москвы Андрей Корнеев, чтобы формировать «письма счастья».
Единоросс Дмитрий Вяткин рассказал про автовладельцев, которые, сняв машину с учета, нарушают правила и не получают штрафов. Сославшись на данные автоэкспертов, депутат заявил, что таких авто только в Москве и Подмосковье «десятки тысяч». В частности, таким автомобилем управлял блогер Эдвард Билл, совершивший резонансное ДТП в Москве в апреле 2021 года. Андрей Корнеев из дептранса подтвердил, что проблема «очень острая»: в 2021 году в Москве было зафиксировано около 1 тыс. машин с так называемым архивным учетом.
ГИБДД, заверил Владимир Кузин, готовит в связи с этим поправки к закону о регистрации транспортных средств, не уточнив, какие именно. Кузин назвал проблему не «настолько актуальной»: нарушители по большей части управляют машинами, которые числятся за умершими гражданами, а таких случаев стало существенно меньше. «Как это неактуальная? Тысячи правонарушителей уходят от ответственности, — возмутилась Ирина Яровая.— Почему тогда МВД не предлагает современные актуальные решения?».
Вице-спикер также предложила усилить санкции для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав и одновременно в состоянии опьянения. Яровая считает, что справедливо установить для этой категории нарушителей уголовную ответственность по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к УК. Владимир Кузин предложил ввести конфискацию транспортных средств для такого рода правонарушителей. Ирина Яровая напомнила о разъяснении Верховного суда 2016 года, в котором сказано, что автомобиль не может быть признан орудием преступления и, как следствие, конфискован, но она считает, что этот вопрос можно вынести на новое обсуждение. Дмитрий Вяткин предложил вместо конфискации ввести в КоАП новую меру обеспечения — временный «запрет на пользование транспортным средством», который мог бы применяться при ряде грубых нарушений.
По итогам дискуссии, заявила Ирина Яровая, будет сформирован протокол с поручениями ведомствам предоставить данные по камерам и нарушениям, на основании которых депутаты впоследствии примут решение о содержании будущего законопроекта.
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