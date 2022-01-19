Госдеп связал предстоящие учения в Белоруссии с планами России по «вторжению» на Украину

«Мы очень внимательно относимся ко всему, что делает Россия. Мы наблюдаем перемещение войск в Белоруссию, это явно дает русским еще одну возможность на случай, если они решат предпринять дальнейшие военные действия против Украины. Мы обеспокоены по нескольким аспектам тем, что Россия создает предлог для возможного вторжения», — ответила представитель Госдепа на вопрос о том, связаны ли предстоящие российско-белорусские учения с ситуацией вокруг Украины.
Представитель Госдепа отметила, что США не исключают попытки России сфабриковать предлог для вторжения — «будь то с помощью диверсионных действий, информационных операций или переброски войск». По ее словам, этот сценарий уже использовался в 2014 году при присоединении Крыма.
«Президент Путин создал этот кризис, сосредоточив 100 тыс. российских военнослужащих вдоль границ Украины. Это включает в себя переброску российских войск в Белоруссию в выходные. Это не является ни учением, ни обычным перемещением войск. Это демонстрация силы, призванная вызвать или дать ложный предлог для кризиса, поскольку Россия планирует возможное вторжение. И давайте внесем ясность: это чрезвычайно опасно. Сейчас мы находимся в той стадии, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину», — заявила представитель Госдепа.
Военные учения Белоруссии и России «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 до 20 февраля (это второй, завершающий этап учений), до этого (до 9 февраля) будет отрабатываться передислокация войск (первый этап учений). Во время проверки отработают действия «не только в своих границах». По словам военных, главная цель учений — обеспечить безопасность Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, анонсируя учения, заявил, что они должны быть «нормальные по отработке определенного замысла в противостоянии с силами Прибалтики и Польши, а также Украины». Они будут проводиться на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.