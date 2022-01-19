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03:26 (мск), источник: Life.ru

Салливан заявил, что США видят снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена

США фиксируют снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией. Об этом заявил Джейк Салливан — помощник лидера Соединённых Штатов Джо Байдена по национальной безопасности.

Источник: Reuters

«Мы верим, что в последние несколько месяцев наблюдается, с точки зрения сложных атак вирусов-вымогателей, снижение такой активности», — сказал Салливан в беседе с Foreign Policy.

Чиновник напомнил, что на прошлой неделе в РФ было задержано несколько подозреваемых в организации атак против американских компаний. Салливан уточнил, что эта тенденция наблюдается на фоне контактов Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

14 января стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоявшую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входило 14 участников, которые подозреваются по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука. Всего суд арестовал восьмерых предполагаемых участников REvil.

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