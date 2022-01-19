Салливан заявил, что США видят снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена

«Мы верим, что в последние несколько месяцев наблюдается, с точки зрения сложных атак вирусов-вымогателей, снижение такой активности», — сказал Салливан в беседе с Foreign Policy.
Чиновник напомнил, что на прошлой неделе в РФ было задержано несколько подозреваемых в организации атак против американских компаний. Салливан уточнил, что эта тенденция наблюдается на фоне контактов Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
14 января стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоявшую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входило 14 участников, которые подозреваются по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука. Всего суд арестовал восьмерых предполагаемых участников REvil.