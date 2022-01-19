Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия Украине

Посольство России заявило, что США стоит отказаться от поставок Украине оружия, если они действительно привержены «дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта».
«Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей», — сказали в посольстве.
В диппредставительстве призвали «прекратить истерики и не нагнетать напряженность» вокруг Донбасса. «А главное — не подталкивать “горячие головы” в Киеве к новым провокациям», — отмечается в записи в Facebook посольства.
В заявлении подчеркивается, что Россия ни на кого не собирается нападать. Так российская сторона ответила на заявления Вашингтона «об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе» и о том, что страна может в любой момент вторгнуться на Украину, «в том числе с территории Белоруссии».
CNN 10 января сообщал, что США в декабре одобрили военную помощь Украине на $200 млн. Politico в январе писала, что в рамках этого пакета помощи Украине в стране передадут радарную систему и морское оборудование.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник заявила, что Россия может начать нападение на Украину любой момент. В тот же день высокопоставленный представитель Госдепартамента предположил, что Россия использует для нападения военных, отправленных в Белоруссию для учений «Союзная решимость».
Предположения о готовящемся нападении России на Украину западные СМИ и политики стали делать в конце прошлого года. Москва не раз заявляла, что передвижение войск по российской территории — внутреннее дело страны.