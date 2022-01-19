06:57 (мск), источник: РБК
FT оценила подготовку России к новым санкциям США и Евросоюза
Россия подготовилась к санкциям, которые западные страны обещают ввести в случае ее «вторжения» на Украину, пишет Financial Times.
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Как отмечает издание, в этом Москве помогли, в частности, действия, направленные на снижение зависимости от глобальной финансовой системы.
Газета приводит высказывание главы Минфина России Антона Силуанова, который на прошлой неделе в интервью РБК заявил, что российская экономика сможет выдержать санкции США. Он добавил, что Россия уже создала подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ) — он поможет защитить экономику. По словам Силуанова, российские финансовые институты смогут справиться с рисками, которые могут возникнуть.
«В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело», — сказал Силуанов.
Financial Times отметила и начатую российскими властями дедолларизацию экономики. В 2018 году президент Владимир Путин поддержал соответствующий план, разработанный правительством в ответ на ужесточение санкций США. По данным банка ING, за 2014−2019 годы доля доллара в торговых и финансовых потоках России упала на 15−20 п.п.
Кроме того, Россия стала меньше зависеть от иностранных инвесторов, пишет издание. В то же время Евросоюз не предпринял должных усилий, чтобы снизить свою зависимость от российских энергоресурсов.
В конце прошлого года иностранные СМИ стали писать о готовящемся вторжении России на Украину. Вскоре о возможном нападении заговорили и западные политики. Москва эти данные не раз опровергала.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о 18 сценариях санкций против России на случай военной агрессии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия тоже рассматривает разные варианты развития ситуации на случай эскалации конфликта из-за Украины, но считает, что их должно быть «гораздо меньше» 18.
The New York Times писала, что власти рассматривают, в частности, запрет на экспорт любых потребительских товаров. Bloomberg сообщал, что санкции подразумевают отключение России от межбанковской SWIFT и ограничение конвертации рубля. Позднее Handelsblatt со ссылкой на источники писала, что Запад больше не рассматривает идею отключения российских банков от SWIFT.
The Wall Street Journal 18 января сообщила, что Вашингтон готовит финансовые санкции против как минимум четырех «пророссийских сепаратистов на Украине», чтобы оказать на Москву дипломатическое давление и «отговорить ее от вторжения».
12 января американский сенат опубликовал подготовленный демократами проект нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, включая президента Владимира Путина. Кроме того, республиканец Марко Рубио внес законопроект, предусматривающий жесткие персональные санкции против Путина и других руководителей страны в случае дальнейшей эскалации.
Песков называл введение ограничений против главы государства «запредельной мерой» и заявлял, что они могут привести к разрыву отношений между странами.