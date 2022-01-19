Последние четыре самолета с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию

«Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на этих четырех самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.
Уточняется, что ранее самолетами военно-транспортной авиации России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.