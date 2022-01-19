Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — цитирует слова Калына турецкая газета Sabah (перевод по ТАСС).
Заявление прозвучало на онлайн-вебинаре «Напряженность между Россией и Украиной: что поставлено на карту для Европы и НАТО?».
Представитель Турции отметил, что Анкара помогает снизить напряженность в регионе как дружественная страна и для России, и для Украины, а также и как член НАТО, чтобы избежать военного развития ситуации.
По его словам, Эрдоган «в ближайшие несколько недель» отправится на Украину, чтобы провести переговоры с Зеленским. Про поездку турецкого президента в Россию Калын ничего не сказал. Как следует из информации на сайте Кремля, последний раз Владимир Путин и Эрдоган говорили по телефону 2 января. Тогда, в частности, были «затронуты и международные темы».
В декабре 2021 года Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, говорил, что Владимир Путин «остается открытым для диалога (с Владимиром Зеленским. — “Ъ”), но любой диалог должен быть ориентирован на достижение конкретного результата». Также он говорил, что «никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем». 14 января Зеленский сказал, что предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным.