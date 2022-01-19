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17:39 (мск), источник: Газета.Ру

Евросоюз усомнился в необходимости санкций против России

В Евросоюзе появились разногласия о необходимости применения санкций против России за «гибридные атаки». Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

Источник: AP 2021

По информации издания, разногласия европейских стран проявились в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе. Как рассказал собеседник газеты, у представителей стран ЕС возникли разногласия в определении термина «агрессия».

Некоторые страны хотят, чтобы под этим подразумевались все виды «гибридных атак», включая хакерских, а другие — только полное вторжение России в другое государство.

Стороны достигли единства по необходимости дать ответ на «атаку России», но им не хватает единства в вопросе определения этой «атаки», пишет издание. Страны Восточной Европы опасаются, что из-за разногласий решение об экономических мерах против РФ будут принимать крупные государства, например, Франция и Германия.

«У нас нет системы автоматического применения санкций… Это (применение) будет зависеть от политического настроения», — отметил собеседник газеты.

Ранее в FT писали, что Россия лучше подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны из-за их зависимости от поставок энергоносителей из РФ.

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