ДНР обвинила Украину в подготовке диверсий в Донбассе

По информации разведки Народной милиции, командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган отдал указания 8-му полку спецназначения о подготовке и проведении терактов.
«Под удар попадут объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, — сказал Басурин. — Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач. В дальнейшем планируется провести ряд терактов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства».
Эти действия, по словам представителя ведомства, ВСУ планирует проводить под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и Сил специальных операций Вооруженных сил России. Маневры диверсантов будут зафиксированы на видео для представления в качестве доказательств в международных организациях.
«С целью реализации вышеуказанного сценария в 8-м полку специального назначения ВСУ сформировано шесть диверсионных групп. Их подготовку проводили британские специалисты», — отметил Басурин.
Среди целей ВСУ он назвал обвинение России в создании поводов для развязывания агрессии против Украины, дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения и создание паники среди жителей приграничных населенных пунктов. В заключение представитель Народной милиции призвал международные наблюдательные организации обратить внимание на «готовящиеся преступные действия украинской стороны».
Ранее в январе источник CNN сообщил, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. По его словам, диверсии могут начаться за несколько недель до военного вторжения. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что наступление Москвы может начаться в период с середины января до середины февраля.