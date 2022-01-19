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22:59 (мск), источник: РБК

Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде

Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии, и призвал Москву воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином, передает Bloomberg. По его словам, России пора признать, что сила в правде (right makes might). Шольц привел этот пассаж в тексте выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума.

Источник: Reuters

Шольц заявил, что пока еще слишком рано говорить о том, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Но напомнил усилия Германии по поддержанию диалога с Россией в различных международных форматах.

Германия привержена защите территориальной целостности Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, уверен Шольц.

«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил канцлер.

На этой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Москву, где провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди основных тем для обсуждения были российские предложения по безопасности к США и НАТО, а также ситуация на Украине.

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За день до приезда в Москву Бербок посетила Киев, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Визиты прошли на фоне обострения ситуации, заявлений Запада о возможном новом вторжении российских войск в сопредельную страну и угроз новых санкций. Позиция Берлина заключается в том, что разрешение всех противоречий должно проходить исключительно дипломатически, а любая конфронтация невыгодна обеим сторонам.

В конце декабря Бербок заявила, что Берлин не намерен поставлять вооружение Украине, даже несмотря на возможную угрозу со стороны России, поскольку искать выход из сложившейся ситуации ФРГ намерена через «нормандский формат» и ОБСЕ.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «нарушение международного права и суверенитета Украины будет иметь огромные политические и экономические последствия для России».

Украинский МИД подверг критике позицию ФРГ и призвал немецкое правительство «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением».

Позиция Германии вызывает определенные опасения и в Вашингтоне, сообщил Bloomberg. Источники агентства утверждают, что в американской администрации сомневаются в готовности Берлина пойти на наиболее жесткие санкции в отношении России.

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