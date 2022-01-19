Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде

Шольц заявил, что пока еще слишком рано говорить о том, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Но напомнил усилия Германии по поддержанию диалога с Россией в различных международных форматах.
Германия привержена защите территориальной целостности Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, уверен Шольц.
«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил канцлер.
На этой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Москву, где провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди основных тем для обсуждения были российские предложения по безопасности к США и НАТО, а также ситуация на Украине.
За день до приезда в Москву Бербок посетила Киев, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Визиты прошли на фоне обострения ситуации, заявлений Запада о возможном новом вторжении российских войск в сопредельную страну и угроз новых санкций. Позиция Берлина заключается в том, что разрешение всех противоречий должно проходить исключительно дипломатически, а любая конфронтация невыгодна обеим сторонам.
В конце декабря Бербок заявила, что Берлин не намерен поставлять вооружение Украине, даже несмотря на возможную угрозу со стороны России, поскольку искать выход из сложившейся ситуации ФРГ намерена через «нормандский формат» и ОБСЕ.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «нарушение международного права и суверенитета Украины будет иметь огромные политические и экономические последствия для России».
Украинский МИД подверг критике позицию ФРГ и призвал немецкое правительство «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением».
Позиция Германии вызывает определенные опасения и в Вашингтоне, сообщил Bloomberg. Источники агентства утверждают, что в американской администрации сомневаются в готовности Берлина пойти на наиболее жесткие санкции в отношении России.