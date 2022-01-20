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00:27 (мск), источник: © РИА Новости

Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы, сообщает портал France Info.

Источник: © РИА Новости

В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако на ней не предполагалась возможность задать вопросы.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.

«После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала», — написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.

Он также выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, говорит, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.

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