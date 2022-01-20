Байден заявил, что США не собираются возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»

«В итоге по COVID-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдаунам. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты», — отметил глава государства, напомнив, что власти выделили $130 млрд на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.
Он сообщил, что к этой сумме было добавлено еще $10 млрд на проведение тестов на COVID-19 в школах.
«К сожалению, не все потратили эти средства. Я призываю власти штатов <…> использовать эти средства, защищать наших детей и сохранить наши школы открытыми», — сказал Байден.
«Я не собираюсь сдаваться и принимать все так, как есть сейчас. Некоторые люди могут назвать то, что происходит сейчас, новой нормой. Я называю это работой, которая еще не закончена. Все наладится. Мы движемся к тому времени, когда COVID-19 не будет нарушать нашу повседневную жизнь и не будет кризисом», — подчеркнул президент.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 855,6 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.