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00:54 (мск), источник: © РИА Новости

Байден пригрозил России «никогда не виданными» санкциями

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон готовит для России «никогда не виданные санкции» на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, «почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России Владимира Путина».

Источник: AP 2021

«Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — пригрозил американский лидер.

По его словам, Россию ждет «катастрофа», если она решит «завоевывать» Украину.

«Если они (Москва. — Прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену. <…> Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — добавил Байден.

Однако политик выразил мнение, что такая мера навредит и экономике США. При этом он признал, что российский лидер не хочет конфронтации.

Кроме того, подчеркнул глава Белого дома, во время разговора с ним возникло взаимопонимание.

«Я думаю, он (Путин. — Прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны. Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет», — предположил американский президент.

США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.

Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

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