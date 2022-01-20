Байден пригрозил России «никогда не виданными» санкциями

«Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — пригрозил американский лидер.
По его словам, Россию ждет «катастрофа», если она решит «завоевывать» Украину.
«Если они (Москва. — Прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену. <…> Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — добавил Байден.
Однако политик выразил мнение, что такая мера навредит и экономике США. При этом он признал, что российский лидер не хочет конфронтации.
Кроме того, подчеркнул глава Белого дома, во время разговора с ним возникло взаимопонимание.
«Я думаю, он (Путин. — Прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны. Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет», — предположил американский президент.
США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.