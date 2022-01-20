Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США

В КНДР, осудив политику Вашинтона, пообещали готовиться к долгосрочной конфронтации с США.
В стране договорились предпринимать практические действия для «более эффективного увеличения физической силы для защиты достоинства, суверенных прав и интересов государства».
«Были отданы указания соответствующему сектору пересмотреть в целом меры по укреплению доверия, которые мы предприняли по собственной инициативе на основе предпочтения, а также изучить вопрос возобновления всей временно приостановленной деятельности», — сообщает ЦТАК.
На заседании политбюро в Пхеньяне также обвинили нынешнюю администрацию США в действиях, нацеленных на «лишение КНДР своего права на самооборону».
Кроме того, в стране заявили что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной отметки, которую больше нельзя игнорировать».
Как отмечает агентство, в КНДР также назвали введение санкций против Пхеньяна Вашингтоном «глупым поступком».