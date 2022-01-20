Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Инфекционист рассказала о лечении при заражениии «омикроном» Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона»
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
03:36 (мск), источник: © РИА Новости

Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США из-за враждебной, по его убеждению, политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: Reuters

В КНДР, осудив политику Вашинтона, пообещали готовиться к долгосрочной конфронтации с США.

В стране договорились предпринимать практические действия для «более эффективного увеличения физической силы для защиты достоинства, суверенных прав и интересов государства».

«Были отданы указания соответствующему сектору пересмотреть в целом меры по укреплению доверия, которые мы предприняли по собственной инициативе на основе предпочтения, а также изучить вопрос возобновления всей временно приостановленной деятельности», — сообщает ЦТАК.

На заседании политбюро в Пхеньяне также обвинили нынешнюю администрацию США в действиях, нацеленных на «лишение КНДР своего права на самооборону».

Кроме того, в стране заявили что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной отметки, которую больше нельзя игнорировать».

Как отмечает агентство, в КНДР также назвали введение санкций против Пхеньяна Вашингтоном «глупым поступком».

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Разбомбить 'Северный поток — 2'. В Раде оценили смену курса ВВС Британии
Что нужно делать при первых симптомах заражения 'омикроном'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь