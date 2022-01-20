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05:53 (мск), источник: © РИА Новости

Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Источник: © РИА Новости

В первом интервью в качестве посла он рассказал агентству, что, «как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю».

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сообщил Бикантов.

Он напомнил, что «в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, много погибло мирных жителей, Банги не был взят».

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — добавил он.

Трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, — были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Убийство». Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны прилагает все усилия для тщательного расследования произошедшего.

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