Axios: Зеленский призвал сенаторов США незамедлительно ввести санкции против России

«Президент ясно дал понять: санкции против “Северного потока-2” должны быть введены сейчас. И любые возможные санкции в отношении “Северного потока” или другие санкции бесполезны», — заявил порталу источник, близкий к президенту Украины.
Собеседники Axios заявили, что в целом настрой сенаторов на встрече с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия относительно того, когда следует вводить санкции против России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения российских войск на Украину США введут против РФ санкции, которые «искалечат российскую экономику».
В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что против России будут введены санкции, которые президент РФ Владимир Путин ранее никогда не видел. По его словам, ограничения затронут российские банки, которые не смогут проводить операции с рублем.
По информации Reuters, Белый дом рассматривает запрет на экспорт микросхем в РФ в случае эскалации ситуации на Украине. По информации агентства, ограничения могут коснутся блокирования доступа страны к глобальным поставкам электроники.
Накануне Владимир Зеленский по случаю распространения в западных СМИ информации о готовящемся вторжении России на Украину обратился к нации с видеообращением, в котором он призвал соотечественников не паниковать. По его мнению, риски не стали больше и война длится уже восемь лет.