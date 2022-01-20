Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Госдума перечислила льготы, о которых россияне могли не знать Об этом говорится в публикации на странице палаты в соцсети «ВКонтакте»
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
08:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Axios: Зеленский призвал сенаторов США незамедлительно ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита американских сенаторов в Киев заявил, что санкции против России необходимо ввести «прямо сейчас», не дожидаясь возможного вторжения РФ на Украину. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, санкции, введенные в случае эскалации, будут «в лучшем случае нейтральны».

Источник: AP 2021

«Президент ясно дал понять: санкции против “Северного потока-2” должны быть введены сейчас. И любые возможные санкции в отношении “Северного потока” или другие санкции бесполезны», — заявил порталу источник, близкий к президенту Украины.

Собеседники Axios заявили, что в целом настрой сенаторов на встрече с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия относительно того, когда следует вводить санкции против России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения российских войск на Украину США введут против РФ санкции, которые «искалечат российскую экономику».

Читайте также
Байден пригрозил России «никогда не виданными» санкциями

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что против России будут введены санкции, которые президент РФ Владимир Путин ранее никогда не видел. По его словам, ограничения затронут российские банки, которые не смогут проводить операции с рублем.

По информации Reuters, Белый дом рассматривает запрет на экспорт микросхем в РФ в случае эскалации ситуации на Украине. По информации агентства, ограничения могут коснутся блокирования доступа страны к глобальным поставкам электроники.

Накануне Владимир Зеленский по случаю распространения в западных СМИ информации о готовящемся вторжении России на Украину обратился к нации с видеообращением, в котором он призвал соотечественников не паниковать. По его мнению, риски не стали больше и война длится уже восемь лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лига выдающихся бизнесменов. Кто вмешался в спор нефтяников и банкиров
«СССР — это была такая консервная банка»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь