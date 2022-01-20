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11:22 (мск), источник: Газета.Ру

В Алма-Ате нашли тайные захоронения участников протестов

Правоохранительные органы Алма-Аты нашли тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя департамента полиции (ДП) города Салтанат Азирбек.

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фотографии
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фотографии
24
фотографии

По ее словам, этих людей похоронили с той целью, чтобы сложнее было установить их личности.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — подчеркнула Азирбек.

Ранее начальник ДП Алма-Аты Канат Таймерденов сообщал, что в городе во время массовых беспорядков было совершено семь нападений на морги, в результате было похищено более 40 тел.

«Они (боевики — ИФ) не оставляли убитых, раненых забирали с собой», — сказал тогда Таймерденов.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что изданный во время протестов приказ президента страны Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение не распространялся на демонстрантов.

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