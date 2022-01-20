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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

AP: Байден не отправит войска в случае эскалации вокруг Украины

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска в случае «вторжения» России в Украину из-за отсутствия договорных обязательств перед последней. Об этом заявил обозреватель Роберт Бернс в статье для Associated Press.

Источник: AP 2021

По его словам, вступление Вашингтона в конфликт с Москвой стало бы «огромной авантюрой».

«Эта война может затронуть всю Европу, привести к дестабилизации региона и перерасти во взаимный обмен ядерными ударами», — считает журналист.

Ранее Джо Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что Москва находится перед «суровым выбором».

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в намерении напасть на Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются для того, что расширить присутствие сил НАТО рядом с российской границей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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