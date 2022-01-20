AP: Байден не отправит войска в случае эскалации вокруг Украины

По его словам, вступление Вашингтона в конфликт с Москвой стало бы «огромной авантюрой».
«Эта война может затронуть всю Европу, привести к дестабилизации региона и перерасти во взаимный обмен ядерными ударами», — считает журналист.
Ранее Джо Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что Москва находится перед «суровым выбором».
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в намерении напасть на Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются для того, что расширить присутствие сил НАТО рядом с российской границей.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.