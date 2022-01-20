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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за нехватки денег на газ

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за нехватки денег на оплату газа, поставляемого Россией. Накануне этот шаг был одобрен правительством страны.

Источник: AP 2021

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу сказал, что инициативу введения ЧП поддержали 58 из 101 депутата, сообщает местное издание Deschide. Парламентарии из блока «Коммунисты и социалисты» не стали поддерживать решение.

Причиной введения ЧП стало письмо «Газпрома», — поставщика газа для Молдавии, — направленное 18 января «Молдовагазу», с предупреждением о том, что, если Молдавия до 20 января не выплатит январский аванс, то подачу газа прекратят. В правительстве Молдавии ранее говорили, что им не хватает примерно €25 млн.

«Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза». Остальной пакет акций распределен между правительством Молдавии — 35,3% акций, Республикой Приднестровье — 13,44% акций — и физическими лицами — 1,23% акций.

В октябре 2021 года Молдавия уже вводила подобное ЧП, но на 30 дней. Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям получила права: в ускоренном режиме закупать газ, вводить режим рационального потребления топлива, в ручном режиме распределять газ по всей территории страны, координировать работу СМИ для информирования населения о причинах кризиса.

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