Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за нехватки денег на газ

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу сказал, что инициативу введения ЧП поддержали 58 из 101 депутата, сообщает местное издание Deschide. Парламентарии из блока «Коммунисты и социалисты» не стали поддерживать решение.
Причиной введения ЧП стало письмо «Газпрома», — поставщика газа для Молдавии, — направленное 18 января «Молдовагазу», с предупреждением о том, что, если Молдавия до 20 января не выплатит январский аванс, то подачу газа прекратят. В правительстве Молдавии ранее говорили, что им не хватает примерно €25 млн.
«Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза». Остальной пакет акций распределен между правительством Молдавии — 35,3% акций, Республикой Приднестровье — 13,44% акций — и физическими лицами — 1,23% акций.
В октябре 2021 года Молдавия уже вводила подобное ЧП, но на 30 дней. Тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям получила права: в ускоренном режиме закупать газ, вводить режим рационального потребления топлива, в ручном режиме распределять газ по всей территории страны, координировать работу СМИ для информирования населения о причинах кризиса.