18:11 (мск), источник: РБК
Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом влияния на Россию
По словам главы Госдепа, пока по «Северному потоку-2» не идет газ, проект является рычагом давления для США и Германии.
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Газопровод «Северный поток-2» остается для США, Германии и их союзников рычагом влияния на Россию, пока поставки газа по нему не начались, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине.
Стоит отметит, что газ не идет по трубопроводу “Северный поток-2”. Это значит, что он (трубопровод. — РБК) является рычагом влияния для Германии, для Соединенных Штатов и наших союзников, а не для России.
Блинкен сообщил, что они с Бербок договорились, в частности, «противодействовать использованию Россией энергоресурсов как оружия».
Он отметил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты действий России против Украины и обсуждают с партнерами ответ на них. По словам госсекретаря, в числе возможных сценариев Москвы — «гибридные атаки и атаки с использованием вооруженных формирований».
Бербок в свою очередь заявила, что в случае дальнейшей эскалации на российско-украинской границе будут рассматриваться все меры в отношении «Северного потока-2». Она добавила, что Германия обсуждает возможные санкции против России с США и другими странами Евросоюза. Министр в очередной раз призвала Россию к деэскалации.
Материал дополняется.
Евгения Воропаева