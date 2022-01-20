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21:56 (мск), источник: РБК

США ввели санкции против депутатов Рады за «вредоносные действия» России

Министерство финансов США внесло четырех украинских политиков в санкционный список «за вредоносные действия России за рубежом», сообщается на сайте ведомства. Под ограничения попали два действующих депутата Верховной рады — члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин.

Источник: AP 2021

Помимо них в список попали бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник, а также бывший заместитель секретаря СНБО (при Викторе Януковиче) Владимир Сивкович.

В сообщении Минфина указывается, что «США продолжают противостоять попыткам России организовать кампанию дезинформации и дестабилизировать ситуацию на Украине».

Утверждается, что вышеперечисленные лица способствовали проведению российской политики. «Мы будем и дальше делать все, чтобы привлекать Россию к ответу за ее дестабилизирующие действия», — заявил заместитель Минфина Уолли Адейемо.

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Козак является создателем медиахолдинга «Новини», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», ZiK и NewsOne. Их в феврале прошлого года президент Владимир Зеленский обвинил в пропаганде, которую финансировала «страна-агрессор», и подрыве евроинтеграции Украины. В декабре 2021-го Киев ввел санкции против холдинга.

В мае прошлого года Козака объявили в розыск на Украине. Его вместе с Виктором Медведчуком заподозрили в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.

Кроме того, считает следствие, в 2020 году глава политсовета ОПЗЖ передал Козаку, который тогда находился в России, сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины.

В заявлении Минфина указывается, что Козак и Волошин работали вместе с агентами ФСБ.

Примером их деятельности называется распространение в 2020 году заявлений внефракционного депутата Рады Андрея Деркача, утверждавшего, что Петр Порошенко вмешивался в дело компании Burisma, в котором был замешан сын кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Волошина, помимо этого, называют соратником Константина Килимника, которого американские власти обвиняли в помощи Полу Манафорту при вмешательстве в президентские выборы в США.

Сивковича на Украине считают подозреваемым в разгоне палаточного городка оппозиции в ноябре 2013 года, в результате которого пострадали 150 человек. В США считают, что именно он стоял за заявлениями Деркача.

Олейника, который уже несколько лет находится в России, в Минфине США обвинили в сборе информации о важных объектах украинской инфраструктуры.

В декабре прошлого года Минфин США ввел санкции в отношении бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Утверждалось, что он пытался повлиять на украинскую судебную систему, назначить лояльных чиновников в суды, а также пытался повлиять на Конституционный суд и генпрокурора Украины.

Также под санкции попал и бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, на которого в Киеве заведены два уголовных дела по статьям о незаконном отчуждении земель в Крыму и госизмене.

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