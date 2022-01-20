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20 января, источник: © РИА Новости

Россия и Китай заблокировали введение санкций против лиц, связанных с КНДР

ООН, 20 янв — РИА Новости. Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН.

Источник: © РИА Новости

«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», — сказал собеседник агентства.

Другой источник эту информацию подтвердил.

По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза ООН.

На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР.

В прошлую среду власти США ввели односторонние санкции против российской фирмы «Парсек», обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц — одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.

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