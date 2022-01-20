Россия и Китай заблокировали введение санкций против лиц, связанных с КНДР

«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», — сказал собеседник агентства.
Другой источник эту информацию подтвердил.
По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза ООН.
На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР.
В прошлую среду власти США ввели односторонние санкции против российской фирмы «Парсек», обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц — одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.