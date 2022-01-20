Страны НАТО наращивают военную помощь Киеву

О том, что в предоставлении Киеву военно-технической помощи странами Запада наблюдается «очень положительная динамика», в четверг заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В частности, он подтвердил, что США выделили республике дополнительную помощь на сумму $200 млн на оборонные нужды.
Об этом «тайном пакете» помощи ранее, в январе, сообщил телеканал CNN, выяснивший, что США намерены передать республике стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.
Как заявил CNN неназванный американский дипломат, выделение этой помощи Киеву ранее не было предусмотрено.
Таким образом, по его словам, общий объем военной помощи США Украине за 2021 год возрос до рекордных $650 млн.
Свой вклад в вооружение Украины спешит внести и Лондон.
Британский министр обороны Бен Уоллес в интервью газете Daily Mail заявил о возможности отправки Киеву дополнительной партии оборонительных вооружений. «Мы помогали им повышать оборонный потенциал в течение восьми лет и решили нарастить эту помощь в свете российской агрессии», — пояснил он.
Как следует из разъяснений Бена Уоллеса, Лондон поставит Украине легкое противотанковое вооружение и направит «небольшое число» британских военных для обучения обращению с оружием.
Британский министр не пояснил, какое именно оружие он имеет в виду, а лишь отметил, что оно предназначено для самообороны и не представляет угрозы для России.
Как следует из утечек в украинских СМИ, речь идет о современных противотанковых гранатометах NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).
Это британско-шведская разработка по типу противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin, но более легкая и меньшей дальности.
Помочь Украине хотят и страны Балтии. По данным американского издания Politico, они обратились к США с просьбой разрешить передачу Украине части имеющегося у них оружия американского производства (такая процедура предусмотрена правилами экспортного контроля США), и вчера Госдеп одобрил запрос. По данным Reuters, Эстония, скорее всего, направит Украине партию Javelin, а Литва — переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
В свою очередь, Чехия намерена направить Украине артиллерийские снаряды.
Об этом сообщила в четверг представитель Минобороны страны Яна Цехмайстерова. «Нами подготовлен соответствующий документ, который на будущей неделе будет вынесен на обсуждение правительства. Если он будет одобрен, то помощь начнет поступать», — заявила госпожа Цехмайстерова. По ее словам, отправка снарядов для украинской армии станет выражением солидарности с Киевом в условиях усиления напряженности на границе с Россией.
Сдерживанию России призвано служить и наращивание присутствия НАТО на восточных рубежах альянса. Такую возможность накануне не исключил президент США Джо Байден, в частности говоря о Польше и Румынии.
Переговоры об увеличении контингента альянса на своих территориях ведут Латвия, Литва и Эстония, о чем на прошлой неделе сообщила премьер Эстонии Кая Каллас.
На общем фоне выбивается Германия. Примечательно, что британские транспортные самолеты, доставившие на Украину груз 18 января, летели не напрямую через ФРГ, а в обход — через Данию и Польшу.
Британские СМИ предположили, что Берлин запретил Лондону использовать свое воздушное пространство для доставки военных грузов на Украину.
В свою очередь, министр обороны Эстонии Калле Лаанет выразил сомнения порталу ERR, что ФРГ разрешит поставить на Украину гаубицы калибра 122 мм немецкого производства.
В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнула: «Германия традиционно занимает сдержанную позицию по вопросу продажи оружия в конфликтные регионы».
В свою очередь, власти Украины разочарованы такой позицией Берлина.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству DPA указал, что Киев хотел бы получить от ФРГ боевые корабли и современные зенитные комплексы.
Ранее он не раз предупреждал Берлин о «серьезных последствиях для двусторонних отношений» в случае отказа Германии поставлять Украине летальное оружие. В прошлом месяце с резкой критикой позиции Берлина также выступил украинский министр обороны Алексей Резников.
Новости о военной помощи Украине осложняют фон переговоров в Женеве, где в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров продолжат обсуждение российских предложений о гарантиях безопасности в Европе.
О том, что Москва призывает западные страны «прекратить содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО», заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила опасения, что Киев воспримет военную помощь со стороны стран Запада как «карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе».
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