Франция смягчает коронавирусные ограничения

Кастекс напомнил, что с 24 января в стране будет действовать вакцинный паспорт, который подтверждает пройденную вакцинацию от коронавируса.
Без него граждане не смогут войти в кафе, театры, музеи и в другие публичные места. Отметим, что ранее во Франции проходили массовые протесты противников введения вакцинных паспортов.
Также с 24 января начнут делать бустерные прививки от COVID-19 школьникам от 12 до 17 лет.
Глава правительства сообщил, что, по официальным данным, с начала пятой волны пандемии в стране заразилось около 5 млн человек, однако в реальности число заразившихся может быть значительно больше из-за недостаточного уровня тестирования.
Антикоронавирусные меры ослабляют и в других странах мира. Великобритания отменяет вакцинные паспорта, обязательное ношение масок и самоизоляцию с 25 января.
Также ВОЗ 19 января призвала ослабить или отменить ограничения на международные передвижения.
Сегодня Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) одобрил законопроект об обязательной вакцинации всех совершеннолетних, кроме беременных и тех, у кого есть медотвод.