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02:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция смягчает коронавирусные ограничения

Во Франции со 2 февраля отменяют ограничения на число участников публичных мероприятий, обязательное ношение масок на улице и рекомендации о переводе сотрудников на удаленку. С 16 февраля в стране разрешат ходить в ночные клубы и на концерты и есть на стадионах, в кино и транспорте. Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

Кастекс напомнил, что с 24 января в стране будет действовать вакцинный паспорт, который подтверждает пройденную вакцинацию от коронавируса.

Без него граждане не смогут войти в кафе, театры, музеи и в другие публичные места. Отметим, что ранее во Франции проходили массовые протесты противников введения вакцинных паспортов.

Также с 24 января начнут делать бустерные прививки от COVID-19 школьникам от 12 до 17 лет.

Глава правительства сообщил, что, по официальным данным, с начала пятой волны пандемии в стране заразилось около 5 млн человек, однако в реальности число заразившихся может быть значительно больше из-за недостаточного уровня тестирования.

Антикоронавирусные меры ослабляют и в других странах мира. Великобритания отменяет вакцинные паспорта, обязательное ношение масок и самоизоляцию с 25 января.

Также ВОЗ 19 января призвала ослабить или отменить ограничения на международные передвижения.

Сегодня Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) одобрил законопроект об обязательной вакцинации всех совершеннолетних, кроме беременных и тех, у кого есть медотвод.

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