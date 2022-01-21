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04:09 (мск), источник: ТАСС

Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он «ждет первого шага» от Путина

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг назвал глупым вопрос одной из американских журналисток о том, почему он «ждет первого шага» от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Источник: Reuters

Американский лидер проводил в Белом доме встречу с членами президентского Совета по науке и технологиям. В начале мероприятия в зале присутствовали журналисты. Как отмечается в сообщении пула, когда сотрудники СМИ покидали мероприятие, журналистка телеканала «Фокс ньюс» выкрикнула Байдену вопрос. «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?» — спросила она. «Какой глупый вопрос», — ответил Байден.

Пресс-пул не поясняет, о какой именно теме шла речь, однако американские должностные лица ранее неоднократно заявляли, что стремятся к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, но готовы принять решительные меры, если РФ предпочтет «путь конфронтации».

Речь идет о применении экономических санкций в отношении РФ. Кроме того, США заявляют о возможности укрепления позиций НАТО на восточном фланге и предоставлении дополнительной военной помощи Киеву в случае эскалации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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