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06:17 (мск), источник: ТАСС

Байден: в мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Демократические и авторитарные режимы в современном мире находятся в состоянии гонки друг с другом. Такое мнение выразил в четверг президент США Джо Байден, выступая на онлайн-мероприятии Национального комитета Демократической партии.

Источник: Reuters

«Вы знаете, между демократиями и автократиями идет настоящая гонка. Президент России [Владимир Путин], [председатель] КНР [Си Цзиньпин и лидеры] других стран <…> действительно верят, что демократии не так уж соответствуют XXI веку, потому что все меняется так быстро, <…> [что] вы не можете выработать консенсус из-за нехватки времени, а автократии могут просто сделать это», — утверждал он.

«Мы продемонстрируем, что демократия — это единственный путь. <…> Я говорю каждому мировому лидеру, что ставка против американского народа никогда не была хорошей», — добавил президент США.

Подобные заявления Байден делает уже не в первый раз. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова хозяина Белого дома, который сообщил журналистам в марте прошлого года, что Путин и Си Цзиньпин якобы считают автократию наиболее перспективной системой, заявил: «Если какая-то страна не соответствует американским параметрам, то в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то».

«Но это не так, каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории и нынешнему укладу. В этом плане мы всегда с уважением относились и будем относиться к такому укладу каждой из стран», — добавил Песков.

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