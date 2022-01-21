Токаев рассказал, что послужило спичкой и пороховой бочкой для протестов

События начала января в Казахстане обнажили проблемы, которые копились годами, разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами, передает Tengri News.
«Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — сказал Токаев.
Президент также привел оценку этого расслоения в реальных деньгах.
Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1,3 тыс. в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять.
Касым-Жомарт Токаевпрезидент Казахстана
По словам Токаева, нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны. Он предложил бизнесменам «срочно приступить» к совместной работе по перезагрузке экономической политики и определить «новые правила игры» — «честные и справедливые». Обращаясь к предпринимателям, глава государства также выразил уверенность, что в реформах заинтересован именно крупный бизнес, «наша буржуазия». «Потому что бизнес-элите нашей страны есть что терять», — пояснил он.
В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за двукратного роста цен на сжиженный газ, который многие жители страны используют в качестве автомобильного топлива. Манифестации начались в Мангистауской и Атырауской областях страны и сопровождались политическими требованиями. В частности, протестующие требовали полного ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева: после отставки он остался председателем правящей партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности. Протесты быстро переросли в беспорядки в ряде городов, в том числе в бывшей столице страны Алма-Ате, где участники громили магазины, банкоматы, отделения банков и другие объекты инфраструктуры.
В разгар беспорядков в стране 5 января Токаев заявил, что возглавил Совет безопасности республики. В тот же день он также объявил об отставке правительства и ввел в стране режим ЧП. Президент обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), мотивировав это тем, что протестными настроениями воспользовались террористические силы.
МИД Казахстана заявил, что страна столкнулась с агрессией террористов, которые прошли подготовку за рубежом и участвовали в боях в горячих точках на стороне боевиков. Сам Токаев позднее назвал это попыткой государственного переворота. Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать и взять под контроль к 10 января.
После окончания протестов Токаев заявил, что в стране при Назарбаеве разбогатели приближенные к нему финансово-олигархические группы. Теперь, по словам президента, «пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе». Он пообещал провести политические реформы в стране.