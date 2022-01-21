МИД: Москва требует вывода иностранных войск из Болгарии и Румынии

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — отметили в министерстве.
В них прописано обязательство альянса исключить дальнейшее продвижение на восток и отказаться от размещения угрожающих России систем оружия за пределами стран, в которых они были в 1997 г. (то есть до подписания акта Россия — НАТО, который предусматривает запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов военного блока).
С тех пор в альянс вступили 14 государств, в основном бывшие социалистические страны и постсоветские республики: в 1999 г. — Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 г. — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 г. — Албания и Хорватия; в 2017 — Черногория, а в 2020 — Северная Македония.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно критиковал размещение в Румынии американской системы ПРО Aegis Ashore. Путин утверждал, что комплекс является не оборонительной системой, а частью ядерного потенциала США, и потому угрожает национальной безопасности России.
И США, и НАТО ранее заявляли, что альянс не согласится с отводом своих военных на позиции 1997 г. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это означало бы, что половина членов этого блока не сможет быть защищена его войсками. «Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда этого не сделаем», — пояснил Столтенберг в интервью CBC, вышедшем 16 января.
По итогам серии консультаций, состоявшихся в Европе на прошлой неделе, договоренностей о нерасширении НАТО и отводе военной инфраструктуры достигнуто не было. На этой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россия ждет ответа на каждую статью проектов.