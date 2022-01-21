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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков призвал не провоцировать напряженность вопросами о признании ДНР и ЛНР

К теме дальнейшего будущего самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республики (ЛНР и ДНР) следует подходить аккуратно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодняшнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что на следующей неделе состоятся консультации о признании независимости ДНР и ЛНР.

Источник: Reuters

«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе, и это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности», — сказал Песков в ходе пресс-кола.

Также представитель Кремля указал на важность опознавания ситуации ответственности за шаги вокруг тематики, затрагивающей Украину.

«Конечно, очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические шаги на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим», — добавил Песков.

Напомним, на этой неделе депутаты Госдумы от партии КПРФ направили президенту России Владимиру Путину проект обращения с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР. Парламентарии просят признать образования в Донбассе «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть «вопрос о скорейшем проведении переговоров» с руководством этих образований «в целях создания правовой основы», которая должна обеспечить все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

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