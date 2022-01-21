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14:31 (мск), источник: РБК

Токаев поручил разобраться в закупках созданного Назарбаевым фонда

Касым-Жомарт Токаев пояснил, что формула «Платон мне друг, но истина дороже» имеет для него ключевое значение.

Источник: AP 2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил за месяц разобраться в закупках, сделанных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», который был создан в 2008 году по указу бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева, сообщает Tengrinews.

Токаев указал, что в Казахстане все еще велика доля закупок неконкурентным способом.

Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения — последуют жесткие решения.
Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана

Казахстанский лидер подчеркнул, что для него ключевое значение имеет формула «Платон мне друг, но истина дороже». Он пояснил, что ставит интересы государства выше добрых отношений с кем-либо.

Токаев также поставил задачу реформировать «Самрук-Казына», который сейчас представляет собой громоздкую структуру с характерной непрозрачностью и назначением на ключевые посты «политически значимых людей».

Он обсудил необходимость реформ с главой «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым. «Не справится с задачей реформирования — уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд», — пообещал президент.

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17 января пресс-секретарь Токаева Берик Уали сообщил, что глава государства выступает за активизацию работы по приватизации активов фонда, чтобы снизить избыточное присутствие государства в экономике.

О необходимости глубокой трансформации деятельности фонда Токаев заявил во время выступления в парламенте 11 января. «Президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки», — пояснил пресс-секретарь.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» был создан в 2008 году по указу действующего президента Нурсултана Назарбаева. Единственным акционером фонда является правительство Казахстана.

Совет по управлению «Самрук-Казына» возглавляет Назарбаев. Через этот фонд он продолжает контролировать «командные высоты» в экономике, отметил эксперт Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

В число портфельных компаний фонда входят авиакомпания Air Astana, нефтегазовая компания «Казмунайгаз», компании «Казатомпром» и Казахстанские железные дороги. Активы фонда составляют около $69 млрд.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее написал, что Назарбаев управляет активами общей стоимостью не менее $8 млрд.

Авторы расследования утверждают, что на посту главы государства Назарбаев основал благотворительные фонды с непрозрачной отчетностью, «Назарбаев Фонд», «Фонд Нурсултана Назарбаева», «Фонд Демеу» и «Елбасы Фонд». Журналисты утверждают, что он продолжает негласно управлять ими до сих пор.

Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью более $100 млн, облигации.

В расследовании поясняется, что формально активы не принадлежат Назарбаеву, но он контролирует их как основатель этих организаций.
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В Казахстане в начале года вспыхнули протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа для заправки автомобилей. Спустя несколько дней они переросли в беспорядки. 5 января Токаев объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности Казахстана.

11 января президент отметил, что во времена президентства Назарбаева в Казахстане «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам». Токаев указал, что для них пришло время «отдать должное» народу, и предложил создать фонд «Народу Казахстана» для регулярных отчислений.

После подавления беспорядков посты в госкомпаниях покинули зятья Назарбаева: председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, а также глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев.

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