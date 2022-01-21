17:12 (мск), источник: ТАСС
Кудрин призвал создать в России несколько крупных агломераций в противовес Москве
По словам главы Счетной палаты, Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье.
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КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать с Москвой, должны появиться в России. Такое мнение в пятницу на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» высказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню <…> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться <…> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — сказал Кудрин.
По его словам, Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. «Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим <…> Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана. Удачное расположение городов по водному пути достаточно близко», — отметил Кудрин.