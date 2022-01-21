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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В Женеве закончилась встреча Лаврова и Блинкена

Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели переговоры, которые проходили в отеле «Президент» в центре Женевы. Встреча, как и было запланировано, продолжалась примерно полтора часа. На ней обсуждалась структура безопасности в Европе.

Источник: РИА "Новости"

В числе главных требований России по безопасности, которые были представлены США в декабре 2021 году: не включение Украины и других стран бывшего СССР в НАТО и отказ от военного присутствия альянса на украинской территории. 10, 12 и 13 января российские делегаты обсудили эти требования с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Теперь в Москве ждут письменных ответов на свои предложения.

Перед началом встречи стало известно, что Блинкен не представит письменных ответов на предложения России.

«Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи», — сказал в начале переговоров Лавров. Он напомнил, что есть обязательства о том, чтобы «ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны». «Мне очень будет интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства», — сказал он об ожиданиях от встречи.

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