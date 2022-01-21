Лавров сообщил о реакции США по гарантиям безопасности

Российская сторона в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на предложенные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности. Об этом по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Реакция была предварительной, нас об этом предупредили. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне <…> подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты по договору с США и по соглашению с НАТО», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что опыт общения с западными партнерами «изобилует примерами, когда что-то обещалось, но не выполнялось», однако стороны выразили удовлетворение прошедшими переговорами. «Энтони Блинкен сказал мне, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им [США] на следующей неделе <…> представить нам письменную реакцию [про гарантиям безопасности]», — отметил глава российского МИДа.
На вопрос корреспондента РБК о праве обнародовать ответы США, когда они поступят в распоряжение российской стороны, Лавров сказал, что обратится к Блинкену с соответствующей просьбой.
Переговоры Лаврова и Блинкена, посвященные российским предложениям по гарантиям безопасности, состоялись в Женеве и продлились 1,5 часа. Ранее Лавров отмечал, что не ждет от переговоров прорыва в отношениях с США, однако надеется на получение ответов по гарантиям безопасности. Блинкен также говорил, что в Госдепартаменте не ожидают прорывов по итогам встречи в Женеве, но хотели бы выяснить, к чему пришел Кремль по итогам прошедших консультаций.
В декабре 2021 года Россия направила США и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности, в которых предложила альянсу закрепить нерасширение альянса на восток, в частности за счет стран бывшего СССР, а также отказаться от размещения вооружений в сопредельных с Россией странах. После этого 9 и 10 января в Женеве прошли переговоры России и США, 12 января документы обсудили в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Еще через день прошел третий раунд переговоров по линии Россия — ОБСЕ на эту же тему.
По итогам переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они прошли неудачно. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, представлявшая страну на переговорах, также заявила о неприемлемых для американцев предложениях, в частности о невступлении Украины в НАТО и возвращении границ альянса к 1997 году.