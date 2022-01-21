21:32 (мск), источник: ТАСС
Белый дом подтвердил планы передать Украине вертолеты Ми-17, предназначавшиеся Афганистану
Вертолеты предназначались Афганистану, пока к власти в республике не пришли талибы.
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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США предоставить Украине вертолеты российского производства Ми-17, которые до этого предназначались для передачи афганским военным, пока к власти в Афганистане не пришло радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).
«Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении», — сообщила она в пятницу на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.
О том, что администрация США уведомила Конгресс о намерении предоставить Украине пять вертолетов российского производства Ми-17, ранее сообщала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.