Лавров предупредил Блинкена о последствиях игнорирования требований России

«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — отмечается в заявлении.
Серьезных последствий можно избежать, если «Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе», добавили в министерстве.
В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Лавров отметил, что устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы.
«Встреча у нас была промежуточной. Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениям. На следующей неделе будет представлена письменная реакция [США]», — сказал российский министр.