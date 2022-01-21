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23:42 (мск), источник: © РИА Новости

Порошенко призвал Зеленского объединиться

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут.

Источник: © РИА Новости

Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко.

«Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы — это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину. поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная», — сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.

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