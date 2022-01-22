00:56 (мск), источник: Life.ru
Рябков: Запад следует за сформированной Россией повесткой
По мнению замглавы МИДа, роль дипломатии в современном мире повысилась.
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США и коллективный Запад в целом сейчас следуют повестке дня, которую формирует Россия. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат отметил, что РФ удерживает внешнеполитическую инициативу и дипломатический корпус будет работать на более надёжное обеспечение безопасности страны.
«Роль дипломатии, на мой взгляд, повысилась», — добавил Рябков.
Как сообщал Лайф ранее, Рябков заявил западным журналистам, что Россия не боится никого, в том числе США. Корреспондент CBS решила узнать, почему Москва «боится Киев», и получила исчерпывающий ответ.
Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия — НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.