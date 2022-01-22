WP: США просят Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Американские должностные лица попросили своих российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на источник газета The Washington Post.
Однако, как отмечает издание, «чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать» документ после его получения на следующей неделе.
В Госдепе The Washington Post также рассказали, что письменный ответ США будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой. Как отмечает издание, документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к альянсу новых стран.
Несмотря на это, в администрации США считают важным передачу письменного ответа, поскольку в таком случае документ может быть прочитан непосредственно президентом России Владимиром Путиным. «В России один человек принимает решения. Это президент Путин. <…> Если это [передача документа] позволит человеку, принимающему в России окончательные решения, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах. <…> Мы не хотим быть теми, кто исключает возможность дипломатического решения», — заявил The Washington Post другой представитель администрации США.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.