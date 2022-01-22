В НАТО исключили вывод войск из Болгарии и Румынии по требованию России

В НАТО отклонили требование России о выводе войск из Румынии и Болгарии, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.
«Требования России разделят натовские страны на первый и второй сорт, что неприемлемо. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе», — написала она.
Москва требует вывести натовские вооруженные силы и технику с территории стран, не являвшихся членами союза в 1997 году. Это, в частности, Болгария и Румыния, которые вступили в НАТО только в 2004 году.
Весной 1997 года Россия и Североатлантический альянс подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, в котором говорилось, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников. К 1997 году в НАТО не входили государства Восточной Европы. Затем последовало несколько волн расширения блока. В 1999 году к нему присоединились Чехия, Польша и Венгрия, в 2004 году — Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Словения и Словакия, в 2009 году — Хорватия и Албания, а в 2020 году — Северная Македония.
Россия пытается добиться от Запада гарантий безопасности, касающихся в первую очередь отказа от продвижения НАТО на восток и приема в свои ряды бывших стран СССР, в том числе Украины и Грузии. В январе прошли переговоры Москвы с США и их союзниками по альянсу и ОБСЕ. Однако добиться компромисса сторонам не удалось. После неудавшихся переговоров России запросила письменный ответ на свои предложения. Вашингтон пообещал передать его на следующей неделе.