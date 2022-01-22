МИД обвинил США и НАТО в токсичной кампании против Москвы

Заявление Госдепартамента США о том, что состоялись десятки контактов по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, является вымыслом. Об этом сообщил МИД России.
Реальное положение дел состоит в том, что Вашингтон запустил «токсичную кампанию», представляя Москву «агрессором», подчеркнули в ведомстве.
«Вместо того, чтобы сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как “агрессора”», — говорится в публикации.
Госдепартамент США 20 января выпустил бюллетень «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». В МИД России подчеркнули, что все написанное в этом материале «не выдерживает никакого критического анализа».
Отвечая на слова Госдепа, что Россия обвиняет другие страны в собственной агрессии, в министерстве напомнили, что п. 2 комплекса мер по выполнению минских соглашений признает сторонами конфликта Киев, Донецк и Луганск. Именно киевские власти пытаются выставить Москву стороной конфликта в Донбассе, тогда как Россия выступает лишь посредником в контактной группе, подчеркнули в МИД.
Среди других «вымыслов» Вашингтона в бюллетени российская сторона назвала тезис, что Москва использует дезинформацию, чтобы создать предлог для войны. Российский МИД предложил вспомнить, как США неоднократно использовали дезинформацию для агрессии в отношении других стран, в частности для вторжения в Ирак.
По мнению российской стороны, НАТО «запятнала себя» вторжением не только в Ирак, но и в Афганистан, а также операцией в Югославии. Тем самым слова Госдепартамента, что Североатлантический альянс представляет собой оборонительный союз, не соответствуют действительности, добавили в МИД России.